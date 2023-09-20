دوري أبطال أوروبا.. كوبنهاجن يباغت جالطا سراي في الشوط الأول

باغت فريق كوبنهاجن الدنماركي، مضيفه جالطا سراي التركي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح لاعبو كوبنهاجن في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد على جالطا سراي في عقر داره، حيث سجل محمد اليونسي هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 35.

ويتواجد جالطا سراي وكوبنهاجن بالمجموعة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبدأ جالطا سراي، المباراة ضد كوبنهاجن بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: موسليرا

خط الدفاع: بوي - نيلسون - بردكجي - أنخلينو

خط الوسط الدفاعي: ديميرباي - توريرا

خط الوسط الهجومي: حكيم زياش - ميرتينز - أكتوركوغلو

وفي الهجوم: إيكاردي.