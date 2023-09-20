محمد أبو داوود رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

أعلن رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما د. أسامة رووف، أن الفنان محمد أبو داوود رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من المهرجان، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، وسيقوم أبو داوود بإعلان قوام لجنة التحكيم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غداً بالمجلس الأعلى للثقافة في السادسة مساءً .

يشارك في الدورة السادسة من المهرجان عدة دول من جميع أنحاء العالم بجانب مصر، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، بحضور بعض من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان القدير لطفي لبيب، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

تقام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، واللجنة العليا للمهرجان النجمة صفية العمري، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، الفنان القدير لطفي لبيب، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.