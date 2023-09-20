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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على غيابات بيراميدز أمام الزمالك

مران بيراميدز
مران بيراميدز
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يفقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من الغيابات في صفوفه ما بين الإصابة والإيقاف قبل مباراة الزمالك في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وتشهد قائمة الفريق غياب: 
محمد الشيبي .. للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في آخر مباريات الموسم الماضي.
أحمد توفيق .. بسبب الطرد في آخر لقاءات الموسم الماضي والإيقاف مباراتين.
محمد رضا بوبو .. بعد إجراء عملية جراحية في عضلات البطن. 
إسلام عيسى .. بسبب الإصابة واستمرار غيابه لأكثر من شهرين قادمين. 
أسامة جلال .. لمزيد من الجاهزية البدنية.

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