ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا .. ٣٠ ألف مشجع لمباراة الأهلي وسان جورج بدوري الأبطال

جمهور الاهلي
جمهور الاهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النادي الأهلي، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع في مباراة سان جورج الأثيوبي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي: “الأهلي يعلن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي بدوري الأبطال”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الأثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ads
النادي الاهلي الأهلى مشجع سان جورج ابطال افريقيا
ads