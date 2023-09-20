رسميا .. ٣٠ ألف مشجع لمباراة الأهلي وسان جورج بدوري الأبطال

أعلن النادي الأهلي، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع في مباراة سان جورج الأثيوبي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي: “الأهلي يعلن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي بدوري الأبطال”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الأثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.