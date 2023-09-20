رئيس مدينة مطاي يتابع حملات النظافة بالطريق الدائري والكورنيش

تابع المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم الاربعاء أعمال النظافة اليومية بالطريق الدائري بمطاي وكورنيش الابراهيمية.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن ادارةالطريق الدائري قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها وتم رفع الأتربة من على جانبي الطريق الدائري ومن الحارةالوسطى للطريق الدائري من اول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام كما تم رفع مخلفات قص الأشجار و الحشائش بالطريق بحضور السيد عبد الباقي رئيس اداره الطريق الدائري.

كما قامت إداره الكورنيش بمطاي برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافه مدخل مطاي الشمالي والجنوبي بالتعاون مع الحمله الميكانيكيه بحضور السيد اشرف فاروق رئيس اداره الكورنيش.

وأكد رئيس المركز أن حملات النظافة مستمره بالمدينة والاحياء ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة اليومية بالمراكز والقرى

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