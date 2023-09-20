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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الجونة بهدف نظيف دون رد في الدوري

الشوط الأول ..سموحة
الشوط الأول ..سموحة يتقدم على الجونة بهدف نظيف دون رد
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تقدم فريق الكرة الأول بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي، على نظيره الجونة ، بهدف نظيف دون رد ، خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

وتقدم فادي فريد لسموحة في الدقيقة رقم ٤ من عمر الشوط الأول ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري علي حساب الجونة بهدف نظيف دون رد .

وفي الشوط الثاني ، من المتوقع أن يتغير الموقف من جانب الأجهزة الفنية للفريقين داخل الملعب ، سيحاول سموحة تأكيد احقيته بالثلاث نقاط، ومضاعفة الأهداف ،بينما الجونة سيبحث عن التعادل وتقديم أوراق اعتماده لاعيبه خلال الظهور الأول لهم بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز .

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الشوط الاول سموحة الجونة سموحة يتقدم على الجونة فادي فريد
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