الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الجونة بهدف نظيف دون رد في الدوري

تقدم فريق الكرة الأول بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي، على نظيره الجونة ، بهدف نظيف دون رد ، خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

وتقدم فادي فريد لسموحة في الدقيقة رقم ٤ من عمر الشوط الأول ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري علي حساب الجونة بهدف نظيف دون رد .

وفي الشوط الثاني ، من المتوقع أن يتغير الموقف من جانب الأجهزة الفنية للفريقين داخل الملعب ، سيحاول سموحة تأكيد احقيته بالثلاث نقاط، ومضاعفة الأهداف ،بينما الجونة سيبحث عن التعادل وتقديم أوراق اعتماده لاعيبه خلال الظهور الأول لهم بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز .