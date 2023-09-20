موسكو: مقتل عدد من الجنود الروس في قوات حفظ السلام جراء إطلاق نار في قرة باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل عدد من الجنود الروس في وحدة حفظ السلام، جراء إطلاق نار استهدف مركبتهم في منطقة جانياتاج بقرة باغ، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جنود قوات حفظ السلام الروس الذين قتلوا في قره باغ، تلقوا الضربة من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب عن أمله، في وقت سابق اليوم، في إمكانية تحقيق خفض التصعيد في قره باغ وإعادة تسوية الأزمة إلى مسارها السلمي.

تجدر الإشارة إلى أنه، في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والتي كانت استمرارًا لصراع طويل بين البلدين، أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا ليلة 10 نوفمبر 2020، التوصل إلى اتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار.

واتفقت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة روسية حينئذ، على وقف كامل لإطلاق النار، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة بما فيها ممر لاتشين.