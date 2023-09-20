الدوري الممتاز.. بلدية المحلة يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق بلدية المحلة، بهدف للاشئ على حساب فريق المقاولون العرب، وذلك بالشوط الأول من اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على استاد الجبل الأخضر، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف بلدية المحلة اللاعب عبدالرحمن جمال في الدقيقة 16 من ركلة جزاء .

وضم تشكيل المقاولون بالشوط الأول كل من، محمود ابوالسعود، أمير عابد، لؤي وائل، عربي بدر، أحمد فوزي، محمد سالم، عبدالرحمن جبنة، عمرو مرعي، أحمد علاء، زيا فرج، جوزيف أوشايا .

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة كاتالي :

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد عبدالرازق- محمد صابر- أحمد رضا- حسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني.

خط الهجوم: عبدالرحمن جمال سمانة- عبدالناصر ديماريا- حسام أشرف.