ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مبعوث الولايات المتحدة يُؤكد دعم جهود الإغاثة في ليبيا إثر مأساة الفيضانات

ليبيا
ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة؛ لجهود الإغاثة من الفيضانات في ليبيا، كما أكد دعم واشنطن دعوات الوحدة الوطنية في البلاد إثر هذه المأساة.

جاء ذلك في تغريدة للمبعوث الأمريكي على منصة (إكس تويتر سابقا) عقب وصوله إلى طرابلس برفقة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (افريكوم) الجنرال مایكل لانغلي، في زيارة لليبيا هي الأولى بعد إعصار "دانيال" وفيضانات درنة.

وكتب نورلاند - على حسابه بمنصة (إكس)، حسبما بثت وكالة الأنباء الليبية (وال) - "وصلت، للتو، أنا والجنرال لانغلي الى طرابلس لعقد سلسلة من اللقاءات هنا اليوم مع قادة عسكريين وسياسيين ليبيين، ونقف مع الشعب الليبي في مصابه، وندعم دعوات الوحدة الوطنية، إثر هذه المأساة".

وأضاف أن الولايات المتحدة قامت - هذا الصباح، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بإيصال "مستلزمات حيوية" إلى بنغازي؛ دعما لجهود الإغاثة، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لتوفير التمويل والمستلزمات الحيوية والخبراء؛ لمساعدة "أولئك الذين هم في أمس الحاجة الى المساعدة".

ads
دعم الولايات المتحدة الإغاثة الفيضانات ليبيا مبعوث الولايات المتحد
ads