وزير الخارجية الصيني: بكين مستعدة لتوسيع التعاون مع موسكو

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تتحملان مسئولية خاصة تجاه الوضع العالمي الراهن؛ حيث يتحرك العالم بسرعة أكبر نحو التعددية القطبية، موضحًا له خطط بكين لمواصلة وتوسيع التفاعل مع موسكو.

وذكر وانج يي خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "العالم الحديث يمر بتحول جذري، وفي مواجهة الوضع الدولي المضطرب والمتغير، فإن عملية التعددية القطبية في العالم تتكشف بوتيرة متسارعة، مع ظهور الاتجاه المناهض للعولمة".

وأضاف أن "روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسعيان إلى تحقيق السلام والتنمية"، وتابع: "لقد تم وضع مسئولية كبيرة على عاتقنا".

وأوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن وزير الخارجية الصيني أطلع الرئيس الروسي على نتائج اجتماعه مع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وكذلك محادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.. موضحًا: "لقد توصلنا إلى عدد من الاتفاقيات المهمة".

وأضاف أنه بغض النظر عن كيفية تغيير البيئة الدولية، فإن الصين مستعدةمع الجانب الروسي لمواصلة تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون التجاري وتعزيز التنسيق على الساحة الدولية، وحماية المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق العدالة الدولية.