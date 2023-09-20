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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. زياش يقود هجوم جالطا سراي أمام كوبنهاجن

حكيم زياش
حكيم زياش
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أعلن أوكان بوروك، المدير الفني لفريق جالطا سراي التركي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كوبنهاجن الدنماركي، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف جالطا سراي، اليوم الأربعاء، كوبنهاجن على ملعب تورك تيليكوم أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي المغربي حكيم زياش، هجوم الفريق التركي أمام نظيره الدنماركي، بمعاونة ماورو إيكاردي، ودريس ميرتينز.

ويتواجد جالطا سراي وكوبنهاجن بالمجموعة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

تشكيل جالطا سراي

حراسة المرمى: موسليرا 

خط الدفاع: بوي - نيلسون - بردكجي - أنخلينو 

خط الوسط الدفاعي: ديميرباي - توريرا 

خط الوسط الهجومي: حكيم زياش - ميرتينز - أكتوركوغلو 

وفي الهجوم: إيكاردي.

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