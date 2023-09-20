"أمازون" تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدها الذكي "ألكسا"

أعلنت شركة "أمازون"، أنها ستدمج قريبًا نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي في مساعد التكنولوجيا الذكي ألكسا (Alexa)، عبر سماعاتها الذكية إيكو (Echo)، لتوفير تجارب جديدة للعملاء.

وقال ديف ليمب، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في أمازون - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء -: "لقد تم تحسين أحدث طراز لدينا خصيصًا للصوت والأشياء التي نعلم بأن عملائنا يحبونها، مثل الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، والتحكم بكفاءة في منازلهم الذكية، وتحقيق أقصى استفادة من الترفيه المنزلي الخاص بهم".

وأوضحت أمازون أن النموذج الجديد سيعزز المزيد من تجارب المحادثة، وهي التجارب التي تأخذ في الاعتبار لغة الجسد بالإضافة إلى التواصل البصري والإيماءات، إضافة إلى أنه سيتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات (APis) لتمكين إمكانات المنزل الذكية الجديدة. كما سيمنح مساعد التكنولوجيا الذكي ألكسا (Alexa) مزيدًا من الإمكانيات تسمح له بتفاعل أكبر مع البشر.

وأضاف ليمب: "هذه الإمكانيات.. تقدم تجاربًا فريدة بناءً على التفضيلات التي شاركها المستخدم، والخدمات التي تفاعل معها والمعلومات المتعلقة بالمناخ داخل منزله وما حوله. وسيسمح لك هذا النموذج الجديد بعرض تذكيرات شخصية. على سبيل المثال، يمكن أن يقترح عليك وصفات بناءً على مشترياتك من البقالة".

وتقول أمازون إن عملاءها في الولايات المتحدة سيتمكنون قريبًا من الاستمتاع بهذه الإمكانيات الجديدة من خلال معاينة مجانية على أجهزة إيكو التي يمتلكونها بالفعل.