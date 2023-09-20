مدير تعليم القاهرة يتفقد المسرح المدرسي واستعدادات المدارس بإدارة عين شمس

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المسرح المدرسى فى" مدرسة ابن خلدون الثانوية " بإدارة عين شمس التعليمية.

وكان فى إستقباله ابراهيم سعد مدير عام الإدارة، وعبد الوكيل الهلالى مدير المدرسة، ويأتي ذلك فى إطار رؤية الدولة للأهتمام بالمسرح المدرسى وتنمية الفنون وإكتشاف مواهب الطلاب.

وتفقد "موسى "تجهيز المسرح المدرسى وإستعدادات المدرسة للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وصرح" مدير المديرية" ان إحياء المسرح المدرسى سيساعد على إكتشاف الموهوبين من طلابنا ليصبحوا من رواد الفن فى المستقبل

كما أوصى بإعداد الكوادر البشرية من موجهى المسرح المدرسى والمعلمين وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأشار إلى ضرورة ربط عروض المسرح بالإنجازات والمشروعات القومية للدولة وذلك لتعزيز وبث الروح الوطنية وتنمية قيم الولاء للطلاب.

وأكد وكيل أول الوزارة أن اشتراك الطلاب فى المسرح المدرسى يكسبهم العديد من المهارات فى بناء شخصياتهم ليصبحوا قادرين على بناء المجتمع .

كما تفقد جاهزية المدرسة للعام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة والتشجير والنظافة بها وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب

وشدد على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، كما قام بالإستماع إلى آراء المعلمين ومتطلباتهم مؤكدًا النظر فيها وتحقيقها بقدر المستطاع.

والتقى موسى بأولياء الأمور واستمع إلى متطلباتهم وأمر بالتسهيل على أولياء الأمور، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور.

وفى ختام الزيارة وجه " وكيل أول الوزارة " الشكر والتقدير لمدير الإدارة ومدير المدرسة وقائدها وجميع العاملين على الجهد المبذول للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والمحافظة على ابنائنا الطلبة.