دوري أبطال أوروبا.. العيدوني وبونوتشي أساسيان مع يونيون برلين أمام ريال مدريد

أعلن السويسري أورس فيشر، المدير الفني لفريق يونيون برلين الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل يونيون برلين، اليوم الأربعاء، ضيفًا على ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، إذ ينطلق اللقاء في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي التونسي عيسى العيدوني في التشكيل الأساسي للفريق الألماني، كما يبدأ المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي أساسيًا، بعد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر من يوفنتوس عقب نهاية عقده مع فريق السيدة العجوز.

تشكيل يونيون برلين

حراسة المرمى: روناو

خط الدفاع: بونوتشي - دوخي - لييت

خط الوسط: يورانوفيتش - توزارت - كرال - عيسى العيدوني - جوسينس

وفي الهجوم: بيكير - بيرنس.

ويتواجد ريال مدريد ويونيون برلين بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مع نابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي.