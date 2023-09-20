تونس وسويسرا تبحثان دعم العلاقات الثنائية وسبل التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

بحث وزير الدّاخليّة التونسي كمال الفقـي اليوم الأربعاء، بمقرّ الوزارة، مع سفير سويسرا بتُونس جوزيف رينجلي، علاقات الصداقة والشراكة المتميزة بين الطرفين وسبل دعمها في مجال التعاون الثنائي والمحاور ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان للداخلية التونسية - تبادل وجهات النظر بخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ضوء ما تمّ تداوله مؤخرا من مغالطات وادعاءات بشأن سوء معاملة المهاجرين الأفارقة في المناطق الحدودية التونسية.

وتباحث الطرفان حول تقدّم إنجاز مشاريع التعاون المشتركة الجارية ذات الصلة بمجالي الأمن والحماية المدنية، وسبل دعم مجهودات الوحدات الأمنية التونسية من خلال الدعم بالتجهيزات والتأهيل