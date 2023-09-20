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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون للقاء بلدية المحلة بالدوري

المقاولون العرب
المقاولون العرب
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أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بالمقاولون العرب، التشكيل الرسمي لمواجهة بلدية المحلة، بعد قليل، على استاد الجبل الأخضر، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وضم التشكيل كل من، محمود ابوالسعود، أمير عابد، لؤي وائل، عربي بدر، أحمد فوزي، محمد سالم، عبدالرحمن جبنة، عمرو مرعي، أحمد علاء، زيا فرج، جوزيف أوشايا .

كان تشكيل بلدية المحلة قد ضم كلا من : 

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد عبدالرازق- محمد صابر- أحمد رضا- حسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني.

خط الهجوم: عبدالرحمن سمانة- عبدالناصر ديماريا- حسام أشرف.

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