مساعدة أوروبية بقيمة 140 مليون يورو لتحسين معيشة النساء بأفغانستان

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه سيقدّم مساعدة بقيمة 140 مليون يورو لأفغانستان، تخصّص لتحسين الظروف الحياتية لاسيما للنساء والفتيات، بعد التأكد من أنهنّ سيستفدن منها.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

كان الاتحاد جمّد هذه المساعدة منذ ديسمبر الماضي، بعد قرار سلطات حركة طالبان الحاكمة في البلاد، منع الأفغانيات من العمل لصالح المنظمات غير الحكومية.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها تحققت خلال الأشهر الستة الماضية من أنّ المساعدات الانسانية الدولية تجد طريقها فعلا الى الفتيات والنساء.

وشددت على أن مساعدات الاتحاد الأوروبي، سيتمّ تقديمها عن طريق المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات غير حكومية، دون المرور عبر سلطات حركة طالبان.

ويفترض أن تتيح هذه المساعدات للفتية والفتيات في أفغانستان تعليما أفضل.

ومنعت حركة طالبان التي عادت الى الحكم في أفغانستان في صيف العام 2021، الفتيات والنساء من التعليم.

وأشار مصدر أوروبي الى أنه في بعض الحالات، تسمح المساعدات الدولية لأولئك بتلقي التعليم في ظروف معينة.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن التكتل اعتمد في فبراير 2023، مبدأ حصر المساعدات بالقطاعات والمناطق التي يمكن فيها للنساء العمل في توزيعها والاستفادة منها.