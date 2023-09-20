لتحسين أجورهم.. موظفو "أبل" في فرنسا ينظمون إضرابا قبل طرح آيفون 15

دعت نقابات تمثل العاملين في متاجر شركة أبل في فرنسا إلى تنظيم إضراب يومي الجمعة والسبت وذلك قبيل طرح آيفون 15 للبيع، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، قالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل- متاجر تجزئة أبل (سي.جي.تي أبل ريتيل) في بيان لجبهة النقابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، الأربعاء، "بعد قرار الإدارة تجاهل مطالبنا ومخاوفنا المشروعة بالكامل، تدعو النقابات الأربع (الممثلة للعاملين في) أبل ريتيل في فرنسا... إلى تنظيم إضراب يومي 22 و23 سبتمبر".

ودعت النقابات أيضا إلى التظاهر صباح، الجمعة، أمام أوبرا باريس غارنييه قرب أحد المتاجر الرئيسية لأبل في باريس.

وتعرضت شركة أبل الأسبوع الماضي لصدمة بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا بتعليق بيع آيفون-12 بعد إجراء اختبارات قالت إنها كشفت عن تخطيه لمستويات الإشعاع المسموح بها.

وتعهدت شركة أبل يوم الجمعة بتحديث البرمجيات التي يعمل بها آيفون-12 في فرنسا لحل النزاع حول مستويات الإشعاع لكن مخاوف في دول أوروبية أخرى بشأن ذات المشكلة أشارت إلى احتمال أن تضطر أبل إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في دول أخرى.