شقيقة محمد صلاح: لا أعتمد على شهرة أخي و«علاقتنا زي قط وفار»

أكدت رباب صلاح، شقيقة الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول وكابتن منتخب مصر، أن أخيها يدعمها كثيرًا هو وعائلتها لتحقق أحلامها في مجال تصميم الأزياء، مشيرًة إلى أنها لا تريد الاعتماد على اسم وشهرة أخيها وتحاول أن تثبت نفسها كما فعل هو وأصبح أحسن وأمهر لاعب في العالم.

وأضافت "رباب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عند سؤالها عن طفولتها وعلاقتها بأخيها منذ الصغر قالت: "أنا ومحمد قط وفار زى أى اخوات وبنحب بعض وبندعم بعض جدا، وأنا الأخت الكبيرة كنت ساعات بمارس دور الأم وحقيقى أنا سعيدة بمحمد وكل حاجة وصلها وفخورة بيه جدا، هو طور من نفسه ويارب دايما اشوفه ناجح".