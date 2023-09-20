فعاليات متنوعة بثقافة الفيوم احتفالا بالمولد النبوي.. "صور"

نظمت مكتبة مطرطارس بالفيوم احتفالية بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تضمنت محاضرة بعنوان "سيرة الرسول منهج حياة"، تحدث خلالها الشيخ محمود منجود، عن سيرة الرسول وما تضمنه من دروس وعبر، موضحا أن سيرته العطرة تعد منهجا لحياة كل مسلم،وذلك ضمن فعاليات احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمولد النبوي الشريف.

كما تضمنت الاحتفالية حوارا مفتوحا بعنوان ''المولد النبوي عادات وتقاليد بين الماضي والحاضر'' أعده محمد نادي مدير الموقع، تحدث خلاله حول مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي عبر العصور، مرورا بالعصر الأموي والعباسي والفاطمي، حيث كان الحكام الفاطميون يحتفلون بالمولد النبوي، بأن يعرج موكب من قصر الخليفة، ويجوب المدينة، وكانت القاهرة تتزين بالعلامة الخضراء، إلى جانب ورشة فنية لعمل عروس المولد من الورق، نفذتها شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والتي ينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقامت مكتبة الفيوم العامة احتفالية ثقافية فنية بمناسبة المولد النبوي الشريف، تضمنت محاضرة بعنوان ''مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي قديما وحديثا''، تحدثت خلالها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، موضحة بعض مظاهر الاحتفال تاريخيا، كما نفذت فاطمة محمد ربيع أخصائي نادى المرأة بالمكتبة، ورشة فنية من ورق الكانسون لعمل كارت تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، إلي جانب عرض مواهب للأطفال تنوعت بين إلقاء الشعر والأناشيد الدينية، وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم الأطفال الموهوبين المشاركين في أنشطة النشاط الصيفي بالمكتبة.

وفي سياق آخر نفذ قسم التمكين الثقافي بالفرع بالتعاون مع مكتبة الكعابي الجديدة ورشة أشغال يدوية من الخرز لعمل أساور للأطفال، تدريب غادة عمر أخصائي التمكين، إلي جانب ورشة أشغال يدوية لقسم الجمعيات الثقافية، لتعليم الرواد طريقة عمل شنطة من الكروشيه، تدريب أماني عبد التواب مسئولة الجمعيات الثقافية، كما نفذ قسم المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة أشغال يدوية لتعليم مشغولات الخرز، تم خلالها صنع نتيجة من الخرز.

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