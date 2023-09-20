رمضان عبدالمعز: الزوجة المؤمنة تحمي بيتها من الطلاق (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن كل سيدة مؤمنة عليها أن تحافظ على بيتها وتصون زوجها، مستشهدا بواقعة السيدة خولة بنت ثعلبة، وهي المرأة التي نزلت فيها الآيات الأولى من سورة المجادلة. حيث نادت ربها: "اللهم إني أشكو إليك ما نزل فيّ" فأنزل الله تعالى قوله في سورة المجادلة: "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ".

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هذه الصحابية الجليلة ذهبت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تشكو ما وقع من زوجها حيث طلقها، فقال لها سيدنا النبي، فأنتى الآن محرمة عليه، فقالت له لى منه عيال لو تركتهم لهم ضاعوا، ولو أخذتهم جاعوا، فقال لها أصبحتى طالق، فنزل الوحى على سيدنا النبي، بعد دعائها لله".



وأكمل: "الآيات القرانية التى نزلت فى هذه السيدة، إشارة إلى ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المؤمنة في الحفاظ على بيتها بكل ما أوتيت من قوة لأنه مملكتها، ما قالتلوش أنا حرمت عليه خلاص اشوف غيره بقى، نطرده بره البيت وأنا ست حاضنة قد الدنيا، والعيال معي في حضانتي وهو يشوف له أي حتة بقى لو يقعد في الشارع حتى، لا دى جادلت سيدنا النبي، عايزة تحل مشكلة بيتها، بتجادل النبي. لأ شوف لي حل ده جوزى، أبو عيالي".

