روسيا تعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قرة باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وناجورنو كاراباخ من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، أن قوات حفظ الروسية في المنطقة على اتصال مكثف وعلى المستوى المناسب مع الجانبين الأذربيجاني والأرمني، وممثلي إقليم قره باغ.

وأضافت أن قيادة قوات حفظ السلام تبحث مع الأطراف المذكورة سبل منع إراقة الدماء، والامتثال للقانون الإنساني لحماية المدنيين.

وأكدت أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل أداء مهامها في قره باغ، وتعمل على تقديم كل المساعدات الممكنة للمدنيين، مشيرة إلى أنها أجلت 2261 مدنيا بينهم 1049 طفلا إلى مخيّم في قاعدتها، ويتم تزويدهم بالمواد الغذائية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم ورعايتهم.

فيما أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، كما أكدت سلطات الإقليم الأرمينية، موافقتها على مقترح باتفاق الهدنة.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، موافقة قوات الأرمن في المنطقة الجبلية، على "إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل"، مشيرة إلى الشروع في عملية تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية عن سلطات إقليم قرة باغ، قولها، إنها "وافقت على اقتراح بوقف إطلاق النار قدمته قيادة حفظ السلام الروسية".

جاء ذلك في أعقاب دعوات وجهتها روسيا والولايات المتحدة لطرفي الصراع لمنع تحول الوضع إلى "حرب واسعة"، إذ أعلنت مصادر قريبة من إدارة الإقليم الواقع تحت سيطرة الأرمن، مصرع 100 شخص وإصابة مئات آخرين، فيما أجلت قوات حفظ سلام روسية، أكثر من ألفي مدني، إذر بدء عملية عسكرية قد تنذر بحرب جديدة في المنطقة المضطربة.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق، إن الإجراءات العسكرية "تستمر بنجاح"، مُشيرة إلى تدمير الأسلحة والمعدات العسكرية، إذ أوضحت أن هدفها يتمثل في "نزع سلاح قوات أرمينيا وضمان انسحابها من أراضيها".

وشنّت أذربيجان، الثلاثاء، عملية عسكرية في منطقة ناجورنو قره باغ، فيما أعلنت أرمينيا إدانتها لما وصفته بـ"العدوان الشامل" من جانب باكو.