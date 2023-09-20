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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل سقط عليه جمالون شركة الحديد والصلب بالتبين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي عامل مصرعه اليوم الأربعاء، جراء انهيار جمالون فوقه، أثناء تفكيك أحد الهياكل الحديدية داخل شركة الحديد والصلب، بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده انهيار جمالون داخل شركة الحديد والصلب، ومصرع أحد العمال، وبالانتقال والفحص عثر علي جثة المواطن "محمد محمد حافظ"، عامل ومقيم بدائرة القسم.
بإجراء التحريات ومناقشة شهود العيان تبين أن المجني عليه كان يقوم بتفكيك جمالون وأثناء ذلك انهار فوقه وتوفي متأثرا بإصابته البالغة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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الحديد والصلب بمنطقة التبين مصرع عامل حادث انهيار
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