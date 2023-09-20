رئيس الوزراء الأوكراني: مهتمون بتوسيع نطاق الوصول إلى موانئ البلطيق

أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عن اهتمام أوكرانيا بتوسيع نطاق الوصول إلى موانئ البلطيق، وتحديدا من خلال مشروع السكك الحديدية في البلطيق، وذلك خلال محادثته مع رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا.

وذكر شميهال في منشور عبر قناته على "تليجرام" أنه بحث مع سيلينا التعاون بين أوكرانيا ولاتفيا لتطوير الخدمات اللوجستية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

كما بحث الجانبان، القضايا الراهنة المتعلقة بالتعاون، وتطلعات أوكرانيا الأوروبية والأوروبية الأطلسية، وتعزيز ضغط العقوبات على روسيا. وقال شميهال "لقد كانت لاتفيا دائمًا في الطليعة في هذه الأمور وستواصل دعم دولتنا".

وتوجه رئيس الوزراء الأوكراني بالشكر إلى لاتفيا على استعدادها لتنفيذ بعض نقاط صيغة السلام التي طرحها رئيس أوكرانيا فولوديمر زيلينسكي خاصة فيما يتعلق بإنشاء محكمة دولية خاصة.

وأكد شميهال أن الجانب الأوكراني يقدر المساعدات التي تقدمها لاتفيا لأوكرانيا، وقال "نتطلع إلى زيادة مشاركة رجال الأعمال في لاتفيا في مشروعات الإعمار في أوكرانيا على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص".