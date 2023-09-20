ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأحد.. انطلاق فعاليات مؤتمر البنك الآسيوي بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الآسيوي
اجتماعات البنك الآسيوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أيام قليلة وتنطلق اجتماعات البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتية (خلال يومي 25 و 26 سبتمبر الجاري) وهو حدث تاريخي تزينت له مدينه شرم الشيخ أيقونة المؤتمرات العالمية لاستقبال ٣ آلاف من الشخصيات الدولية الاقتصادية الأكثر تأثيرا بينهم 106 رؤساء مالية ورؤساء بنوك مركزية.
 

تعتبر اجتماعات البنك الآسيوي منصة دولية تفتح آفاق رحبه أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية بتسهيلات تمويلية لقطاعات ذات اولوية وتنافسية عالمية.

 

 البنك الآسيوي يرى أن موقع مصر الجغرافي الإستراتيجي  يمكنها من تحقيق الترابط القاري بين أفريقيا وآسيا، ويحلم بعقد بشراكة تنموية عابرة للحدود يتصدرها القطاع الخاص بمشروعات واعدة.
 

ودائما تكون مصر هي صوت أفريقيا حيث انها في كل المحافل العالميه تعبر عن الاحتياجات التنموية للدول الأفريقية برؤية شاملة ومتكاملة اكثر ادراكا للتحديات القارية واكثر تفاعلا مع الصدمات الداخلية والخارجية.
 

وفي عالم مليء بالتحديات ما زال الجميع يبحث عن عن الحلول المبتكره باعتبارها طوق النجاه وتعتبر التمويلات التنموية منخفضة التكلفة هي كلمة السر في المسار التنموي الاقتصادات الناشئة خاصة مع صعوبة الوصول للاسواق الدولية وارتفاع الاسعار العالمية للغذاء والوقود.

ads
البنك الآسيوي اجتماعات البنك الٱسيوي البنية التحتية شرم الشيخ وزارة المالية
ads