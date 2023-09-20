موسكو: الاستعدادات جارية لعقد اجتماع مجموعة أستانا بشأن سوريا

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف، إن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع مجموعة (أستانا) الـ 21 بشأن سوريا.

وأشار بوجدانوف - لوكالة انباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء - إلى أن روسيا وتركيا وإيران هي الجهات الضامنة لعملية أستانا، التي يشارك فيها أيضا وفدان سوريان يمثلان الحكومة و"المعارضة"، مضيفا أن موسكو تدعو إلى عقد اجتماع رباعي حول تطبيع العلاقات السورية التركية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "لم يتم تحديد موعد بعد، لكننا نعتقد - وقد قلنا ذلك لأصدقائنا في دمشق وأنقرة وبالطبع في طهران - أنه ليس لدينا وقت لنضيعه وعلينا أن نتحرك في أسرع وقت ممكن، والمضي قدمًا في ذلك".

ولفت إلى أن روسيا تعمل - حاليا - على تحسين خارطة الطريق بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وأضاف "في أستانا، قدمنا مسودة قمنا بإعدادها ومع ذلك، يجب أن تكون هناك وثيقة مشتركة ويجب أن تكون مبنية على الإجماع، يجب أن تناسب خارطة الطريق الجميع".

واستضافت عاصمة كازاخستان، أستانا، اجتماع مجموعة أستانا العشرين حول سوريا يومي 20 و21 يونيو الماضي.

حضر هذا الحدث ممثلون عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق، بصفة مراقب، غير أن وزير الخارجية الكازاخي كانات توميش قال إن الجولة العشرين ستكون الأخيرة. ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان إن سلطات البلاد مستعدة لاستئناف استضافة المحادثات السورية كبادرة حسن نية إذا كان هناك طلب مشترك من الأطراف المشاركة.