ميقاتي يشدد على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوتر بمخيم عين الحلوة

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطنيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تم خلاله البحث في الوضع الفلسطيني وخصوصا الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة.

وجدد ميقاتي التأكيد على أن ما يحدث لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين، معتبرا أن المطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني أنه أعطى توجيهاته لإنهاء هذه الأحداث ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية.