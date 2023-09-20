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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الجزائري: ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و84 مهاجرًا غير شرعي

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
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أعلن الجيش الجزائري ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و84 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ١٣ إلى ١٩ سبتمبر الجاري، من ضبط ٦ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط ٥ قنابل تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ٦٠ تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من ١١٨ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ ٨٨ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على ٨٤ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية. 

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دعم للجماعات الإرهابية مهاجرا غير شرعي قوات الجيش الجزائرى
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