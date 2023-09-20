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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

عبد اللطيف جمال رشيد
عبد اللطيف جمال رشيد
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأربعاء، دعمه لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة على ترابه الوطني وبما يحقق السلام العادل، وإدانته لكل الانتهاكات التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين.

وشدد الرئيس العراقي خلال لقائه مع السفير أحمد عقل سفير فلسطين لدى بغداد، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية على ضرورة توحيد الجهود بين الأطراف في فلسطين وبما يحقق الأهداف المنشودة التي تخدم القضية الفلسطينية، معربا عن أمله للسفير الفلسطيني بالنجاح في مهامه المقبلة، ومثمنا دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني لدى بغداد عن شكره للرئيس العراقي، مشيدا بجهود العراق الداعمة ل‍فلسطين وحقوق شعبها، كما جدد حرص بلاده حكومة وشعبا على استمرار التعاون مع العراق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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الشعب الفلسطيني السلام الرئيس العراقي
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