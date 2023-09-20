وزير الرياضة يهنئ لاعبة البارا تايكوندو بذهبية بطولة الجائزة الكبرى بالمكسيك

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة القلبية إلي لاعبة المنتخب الوطني للبارا تايكوندو سلمي علي، بعد حصولها علي ذهبية الجائزة الكبرى بالمكسيك.

وتوجت سلمي علي بالميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى للبارا تايكوندو في المكسيك فئة G6، بعد فوزها على بطلة منغوليا في النهائي 3-2.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال البارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوو القدرات والهمم على الانجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.