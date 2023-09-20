الجيش الروسي يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك

استهدف الجيش الروسي اليوم الأربعاء، مجموعة من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية تشاريفنوي في مقاطعة زابوروجي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على "تليجرام" حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تصدت بدعم من الطيران والمدفعية، على محور دونيتسك، لخمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الثالث، واللواءين الآليين 53 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي وخيميك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب الوزارة؛ بلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 175 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "دي- 30"، بالإضافة إلى راجمة "سميرتش".

وعلى محور زابوروجيه، تصدت القوات الروسية وضربات الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير ما يصل إلى 35 من العسكريين الأوكرانيين وثماني مركبات قتالية مدرعة وسيارتين إضافة لمدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع "أكاتسيا"، ومدفعي "دي-30" ومدفع "دي- 20".