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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة لاعب توتنهام بقطع في الرباط الصليبي

بيريسيتش لاعب توتنهام
بيريسيتش لاعب توتنهام
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه الكرواتي إيفان بيريسيتش، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ونشر توتنهام عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا يعلن من خلاله إصابة بيريسيتش بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال تدريبات الفريق.

وأشار البيان إلى أن اللاعب الكرواتي سيخضع لعملية جراحية في وقت قريب، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، ليبدأ بعدها فترة الإعداد والتأهيل تمهيدًا للعودة إلى الملاعب مجددًا.

صاحب الـ34 عامًا، انضم إلى صفوف النادي اللندني في صيف 2022، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

ويمتلك بيريسيتش، عقدًا مع السبيرز حتى صيف 2024 المقبل، لكنه قد يغيب لنهاية الموسم الحالي 2023-2024 بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وشارك إيفان بيريسيتش في 6 مباريات مع توتنهام هذا الموسم، وصنع خلالهم هدفين، ليسهم في احتلال الفريق، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة.

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