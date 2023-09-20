الإمارات تؤكد ضرورة إيجاد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لخدمة العمل المناخي

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ضرورة توظيف التكنولوجيا وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وإيجاد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لخدمة العمل المناخي وبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.

جاء ذلك خلال مشاركته في أنشطة فريق رئاسة "COP28" في اليوم الثاني لاجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي لجدول أعمالها، والتشاور مع قادة العالم في مجالات السياسة والأعمال والقطاعات الأخرى حول سبل تحقيق التقدم في COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد الجابر التأكيد على أن "COP28" سيكون أول دورة في مؤتمرات الأطراف تشهد التركيز على الدور الريادي للمدن والجهات الفاعلة المحلية في مختلف دول العالم.

وأعلن الجابر ومايكل بلومبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، عن عقد قمة للعمل المناخي الوطني ضمن COP28، لتكون أول قمة رسمية تدرج القادة المحليين بمختلف دول العالم في برنامج مؤتمر الأطراف وعمليته التفاوضية، وستجمع القمة التي تستضيفها رئاسة COP28 ومؤسسات بلومبرج الخيرية، قادة العمل المناخي على المستوى المحلي مثل رؤساء المدن والمحافظين ومديري الأعمال ورؤساء المنظمات غير الحكومية لتضمين مساهماتهم المباشرة في مفاوضات مؤتمر الأطراف.