حبس المتهم بقتل شقيقة زوجته في عابدين

قررت نيابة وسط القاهرة حبس متهم بقتل شقيقة زوجته وطعن الأخرى، أثناء تشاجرهم بسبب خلافات زوجية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت له تهمة القتل والتشاجر وإثارة الذعر لدى المارة، أمرت بعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه لأية مواد مخدرة من عدمه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة، والإستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها الثانية تمهيدًا لسؤالها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستدعاء شهود العيان.



كان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما، والتى أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.