أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن تحرير 259 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، خلال 24 ساعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
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تحرير 259 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق
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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن تحرير 259 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، خلال 24 ساعة.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن تحرير 259 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، خلال 24 ساعة.