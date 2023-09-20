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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحرير 259 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن تحرير 259 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، خلال 24 ساعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

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تحرير 259 مخالفة للمحلات قرار الغلق خلال 24 ساعة مجلس الوزراء
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