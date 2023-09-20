تحرير 259 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن تحرير 259 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، خلال 24 ساعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.