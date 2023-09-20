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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يقبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة بكين أكتوبر المقبل

بوتين
بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قبول دعوة نظيره الصيني شي جين بينج؛ لزيارة بكين، أكتوبر المقبل؛ لحضور منتدى الحزام والطريق.

وقال بوتين  في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، وفقا لما اوردته صحيفة فيدوموستي الروسية أنها ستكون هذه أول رحلة معلنة لبوتين خارج روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه على خلفية ترحيل أطفال من أوكرانيا، فيما ينفي الكرملين هذا الادعاء.

ويستضيف بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي لإجراء محادثات في سان بطرسبرج.

وكان نيكولاي باتروشيف وهو حليف وثيق لبوتين وأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي قد قال أمس الثلاثاء إن بوتين سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإجراء محادثات في بكين في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

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