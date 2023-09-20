محافظ المنيا يشدد على التواجد فى مواقع العمل بمشروعات "حياة كريمة"

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيااليوم الاربعاء رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، التي تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، مشددا على ضرورة التواجد فى مواقع العمل مع إعداد تقارير دورية بنسب إنجاز المشروعات حتى يشعر المواطن بالرضا من الخدمات المقدمة له.



من جانبه، تفقد اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ملوى، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري العمل بها بقرية ابشادات، والتي شملت إنشاءات ( مركز طب الأسرة بقرية هور، كوبرى سيارات على البحر اليوسفي يربط بين قريتي تادرس وبنى خالد ، كوبرى مشاة على البحر اليوسفي يربط بين قريتي الشيخ أبو على وقرية قصر هور )، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات ومعايير الجودة والاشتراطات الفنية.



وفى مركز ديرمواس، تابع عامر طه رئيس المركز، سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية نزلة البدرمان للاطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء القرية داخل المجمع وكذلك متابعة نسب تنفيذ مشروع مد خطوط الصرف الصحي بالقرية للتأكد من مدى الالتزام بمواد البناء المقررة والاشتراطات والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى متابعة مشروعات "حياة كريمة" بقرية دلجا والمرور على وحدة الإسعاف والوحدة الصحية لتوفير الأدوية و المستلزمات و الأمصال و الأكسجين، كما تم تفقد توسعات محطة مياه الشرب بقرية جزيرة تل بنى عمران .



وفى مركز العدوة، تابع رئيس المركز أعمال محطات رفع الصرف الصحى والغاز الطبيعى و الكبارى بمشروعات مبادرة حياة كريمة وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتنفيذ المشروعات التي تحقق النفع العام للمواطن والخاصة بتطوير وتحسين البنية التحتية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.





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