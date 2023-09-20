الرئيس الإيطالي يشيد بالعلاقات الإيطالية - الألمانية

أشاد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الأربعاء، بالعلاقات الثنائية بين إيطاليا وألمانيا ووصفها بأنها علاقات ممتازة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيطالي، للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جزيرة صقلية الإيطالية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأعرب ماتاريلا عن ترحيبه بنظيره الألماني، وقال: "لدينا الفرصة لإعادة تأكيد العلاقة القوية التي تربط شعبينا، وتبادل بعض الأفكار حول اللحظة الحالية وعلاقاتنا الثنائية الممتازة للغاية".

يُشار إلى أن ماتاريلا وشتاينماير موجودان في صقلية لحضور حفل توزيع النسخة الثانية من جائزة الرئيس للتعاون بين إيطاليا وألمانيا.