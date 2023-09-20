إزالة المراسى والمنشآت المخالفة لدعم المشروعات السياحية والاستثمارية بأسوان



كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإعداد تقرير شامل لحصر جميع المخالفات والتعديات التى تحجب الرؤية على كورنيش النيل القديم وسرعة رفعها لمجلس الوزراء من أجل تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لها لإضفاء المظهر الحضارى والهوية البصرية التى تهدف إلى إبرازها مشروعات التطوير الجارية وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بطول الكورنيش ..

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ أسوان لمراجعة موقف المراسى السياحية ، وبحث كافة المشكلات والمطالب المتعلقة بأعمال تطوير الكورنيش القديم بطول 5 كم ، وقد حضر الإجتماع كل من مديرى ومسئولى المراسى السياحية، والرى، والسياحة،وهيئة النقل النهرى، وأملاك الدولة الخاصة،والمتابعة الميدانية، بجانب نائب رئيس مركز ومدينة أسوان .

وخلال الإجتماع وجه اللواء أشرف عطية بسرعة تنفيذ أعمال السحب والهدم والإزالة لعدد 12 من المراسى والمنشآت المخالفة تمهيداً لتخصيصها وإستغلالها فى إنشاء نوادى للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء توسعات لزيادة الطاقة الفندقية وغيرها من المشروعات السياحية والترفيهية التى تساهم فى دعم مجالى الإستثمار والسياحة بالمحافظة ، علاوة على تحرير الإنذارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة تحصيل المديونيات والمخصصات المالية المستحقة لجهات الولاية بعدد من المراسى السياحية المتقاعسة عن السداد لحفظ حق الدولة ، مع تشكيل لجنة متخصصه للمرور الميدانى ومراجعة الموقف القانونى والإدارى لمختلف المراسى والمنشآت من أجل تطويرها ورفع كفائتها لتتواكب مع الجهود المبذولة للتجميل والتطوير وتشجيع الحركة السياحية .

كما أعطى المحافظ توجيهاته لرئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بالتنسيق مع مدير المراسى السياحية والجهات المعنية للقيام بأعمال الرفع المساحى للمنطقة المطلة على النيل بطول 4,5 كم وذلك من أجل حصر أفضل المواقع المناسبة لإستغلالها وطرحها للإستثمار لتنفيذ مشروعات لإنشاء مراسى سياحية جديدة تكون نموذجية ومطابقة لكافة المواصفات القياسية وخاصة معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية ، وأيضاً التصميمات الهندسية والإنشائية والإشتراطات البيئية والبنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وغيرها من المرافق العامة .

وأشار إلى دور تلك المشروعات فى خلق منفذ جديد بغرب النيل لإستيعاب حركة المركبات السياحية والفنادق العائمة ومنع تكدسها على المراسى الحالية بالكورنيش القديم وخاصة فى أوقات الذورة التى تشهد إرتفاع فى معدلات الحركة السياحية الوافدة من كافة أنحاء العالم .

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