محافظ سوهاج يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمكتبه

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم الأربعاء، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، في ختام جولته الرعوية لصعيد مصر بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل الأمن الوطني بسوهاج، والقس عماد شوقي راعي الطائفة الانجيلية بسوهاج.

ورحب محافظ سوهاج، بالدكتور القس أندريه زكى والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تملأها مشاعر المحبة والوطنية الصادقة.

من جانبه، قال رئيس الإنجيلية خلال الزيارة: "ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة يستحق الإشادة، كما نسعد في زيارة محافظة سوهاج بأجواء المحبة الصادقة بين المصريين، موجها الشكر للمحافظ على الجهد المبذول والدعم الدائم للطائفة الإنجيلية بسوهاج".