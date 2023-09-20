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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة العلاج الطبيعي تخاطب وزير الاسكان لتخصيص وحدات لأعضائها

الدكتور سامي سعد
الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي
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خاطب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطلب تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الدولة من الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بكل من مدن ( القاهرة الجديدة – الشروق – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – برج العرب )، وأي مدن أخرى بها وحدات تخصص لأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد "سعد"، فى خطابه، حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعى على توثيق الصلات وربط العلاقات مع وزارة الإسكان بشكل عام بما يعود بالنفع الخالص على أعضاء الجمعية العمومية للعلاج الطبيعى، قائلا: “نعلم حجم التحديات والصعاب التى تواجهونها من أجل مسيرة التنمية والبناء أعانكم الله على حمل الأمانة وتأدية الرسالة لأن مصرنا الحبيبة تحتاج منا كل دعم وعون وترابط وتكاتف حتى يعم ويتم الاستقرار والأمان والرخاء والازدهار”.

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نقابة العلاج الطبيعي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الدولة م - الإسكان الاجتماعي
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