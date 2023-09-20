رسميًا.. برشلونة يجدد عقد أليخاندرو بالدي حتى 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تجديد عقد الظهير الأيسر للفريق، أليخاندرو بالدي، حتى صيف 2028.

كان عقد بالدي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، قبل أن يمدد تعاقده مع النادي الكتالوني لمدة 5 سنوات مقبلة.

وجاء إعلان تمديد عقد بالدي، عبر الموقع الرسمي للنادي الإسباني، ليستمر داخل قلعة كامب نو معقل الكتلان بعقد طويل الأمد.

ووضع برشلونة في عقد بالدي الجديد شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، خوفًا من تعاقده مع الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وقرر البلوجرانا تقديم أليخاندرو بالدي، غدًا الخميس، في تمام الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت القاهرة في المدينة الرياضية خوان جامبر، بعد تجديد تعاقده مع النادي.

واستطاع بالدي أن يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز بعد تألقه، بجانب رحيل المخضرم جوردي ألبا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك أليخاندرو بالدي صاحب الـ19 عامًا في 55 مباراة مع برشلونة، 42 منها كأساسي، وسجل هدفًا، وصنع 6 آخرين.