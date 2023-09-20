مدرب فيوتشر: لدينا فرصة للتعويض أمام سينجيدا التنزاني بالقاهرة

قال فورموسينيو مدرب فريق فيوتشر، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فريق سينجيدا التنزاني، ولكن الحظ تخلى عن الفريق ولم يستطع أن يسجل أهدافا.

وأضاف فورموسينيو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: لدنيا فرصة للتعويض في مباراة الإياب بالقاهرة أمام سينجيدا التنزاني، وسنخوض المباراة بروح قتالية عالية لحسم بطاقة التأهل .

وسقط فريق فيوتشر في فخ الهزيمة بنتيجة 1-0 أمام فريق سينجيدا التنزاني على ملعب عزام بتنزانيا، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

وتوجه الفريق الأول لنادي فيوتشر، اليوم الأربعاء، للانتظام في معسكر معلق ببرج بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فاركو غدا الخميس.

وخاض فريق فيوتشر تدريبا قويا اليوم بمشاركة كل اللاعبين، قبل التوجه نحو برج العرب.

ويحل مودرن فيوتشر، ضيفاً على فاركو، غداً الخميس ، في تمام الساعة الرابعة عصراً، على ملعب ستاد برج العرب، في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز

ويقود فيوتشر حاليا البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، والذي سبق أن عمل كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.