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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يلتقى رئيس الطائفة الإنجيلية.. صور

محافظ سوهاج ورئيس
محافظ سوهاج ورئيس الطائفة الإنجيلية
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التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، وذلك في ختام جولته الرعوية لصعيد مصر بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل الأمن الوطني بسوهاج، والقس عماد شوقي راعي الطائفة الانجيلية بسوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بالدكتور القس أندريه زكى والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تملأها مشاعر المحبة والوطنية الصادقة.

من جانبه قال القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية خلال الزيارة: “ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة يستحق الإشادة، كما نسعد في زيارة محافظة سوهاج بأجواء المحبة الصادقة بين المصريين”.

 ووجه الشكر للمحافظ على الجهد المبذول والدعم الدائم للطائفة الإنجيلية بسوهاج.

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اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس عماد شوقي راعي الطائفة الانجيلية بسوهاج القس أندريه زكي محافظة سوهاج
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