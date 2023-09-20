أستراليا: تحذيرات من حرائق غابات جديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حذرت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء من اشتعال حرائق غابات جديدة بولاية "نيو ساوث ويلز" بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة؛ ما ينذر بتمدد 65 حريق غابات مشتعلا بالفعل في الولاية.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن عددا من المدن الساحلية الشرقية بالولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان شهدت درجات حرارة قياسية أمس، فيما من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع.

وكانت السلطات قد حظرت - أمس - إشعال جميع أنواع الحرائق لمختلف الأغراض.

ويعد موسم الحرائق الحالي في أستراليا هو الأسوأ منذ حرائق 2019 التي أودت بحياة عشرات الأشخاص وأدت لنفوق مليار حيوان والتهمت أكثر من 10 مليون هكتار من الأراضي.