26 أكتوبر.. إطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي "الأبد هو الآن"

تنظم وزارتي السياحة والآثار والخارجية بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو و هيئة تنشيط السياحة، وبمشاركة عدد من الفنانين العرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم، ومؤسسة "كلتشرفيتور- آرت دي إيجيبت" مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل اطلاق معرضها السنوي السادس؛ وهو النسخة الثالثة من معرضها الدولي "الأبد هو الآن"، الذي يُقام في منطقة هضبة الأهرامات العريقة بمحافظة الجيزة، وموقع آخر تم إدراجه ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2023.

يشهد المؤتمر حضور ومشاركة كلٌ من السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، يونا كاكاليدي من الملحق الصحفي لسفارة اليونان ومارينا حبيب من الملحق الثقافي لسفارة بلجيكا و نائب السفير الفرنسي للعلاقات الثقافية ، ونادين عبد الغفار مؤسسة "آرت دي إيجيبت"، وعدد من الشخصيات العامة منهم مصممة الأزياء مي جلال، الممثل احمد فريد و احمد طارق و عدد اخر من الشخصيات الرسمية والثقافية.

من جانبه، قال السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية: إن النسخة الثالثة تُعد دليلاً على نجاح المعرض في النسخ السابقة حيث يتميز بضم فنانين من كل أنحاء العالم، كما أن الأعمال الفنية المعروضة مستوحاة من المكان الأثري التي تُعرض داخله وبالتالي لا تؤثر على الآثار.



واستطرد أن وزارة الخارجية تهتم وتدعم الفنون والثقافة باعتبارها أحد روافد القوى الناعمة المصرية وهي أبرز الوسائل للتقريب بين الشعوب والدول وتساهم في الاستقرار والتعايش السلمي.

وأنهى حديثه بالترحيب بكل الفنانين المشاركين من الدول العربية والأجنبية وكل الاضافات الحديثة لهذا العام.

من جانبها قالت نادين عبد الغفار القائم على تنظيم المعرض : "سعيدة بإطلاق النسخة الثالثة من معرض " الأبد هو الآن" والذي يُعد واحداً من المشاريع الفنية الأهم والأبرز في مشوار مؤسسة " آرت دي إيجيبت"، وقد لاقى اهتمامًا كبيراً من قبل مختلف المؤسسات الثقافية التي تعمل علي دعم مجالات الفنون والثقافة في مصر، وذلك من خلال تقديم رؤية تنموية ثقافية مستدامة ومحفزة".

وأضافت: “ تشهد مصر حالة من النشاط الثقافي والفني خلال السنوات الماضية وتسير بخطى واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ومن أجل تنشيط حركة السياحة المصرية”.

وأعرب الفنان محمد بنوي، المصري الوحيد المشارك هذا العام، عن سعادته للمشاركة في النسخة الثالثة من معرض " الأبد هو الآن".

وأضاف أنه يشارك بعمل تفاعلي مرتبط بالمصري القديم ويعكس فلسفته ودراسته للكون ورغبته في تحقيق صور لقوانين الكون على الأرض.