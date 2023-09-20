وضع خطة للتدخلات الطارئة لمواجهة موسم الأمطار والسيول بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة وضعت خطة عمل متكاملة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ولمجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتطهير شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية والتنسيق المسبقة مع جميع الجهات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات فورا.

وخلال الاجتماع شدد الهجان على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام بسرعة وضع خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول المحتملة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، كما جرى الوقوف على جاهزية معدات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والكهرباء والغاز لرفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية طارئة والتعامل معها فورا طبقاً لخطة العمل المحددة.

كما شدد الهجان على ضرورة التواجد الدائم بالمعدات بالقرب من الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري ورفع درجة الاستعدادات، وكذلك تحديد الشوارع الأكثر تجمعاً للمياه لسرعة وتوجيه سيارات الشفط إليها كما تم التنسيق مع مدير إدارة المرور لتحديد المسارات البديلة في حالة حدوث أمطار وعدم تصريف المياه بالشوارع الرئيسية، والعمل على عزل أعمدة الإنارة وكذلك تم التنسيق مع مديريات ( الشباب والرياضة – التربية والتعليم – التضامن الاجتماعي _ الهلال الأحمر والصحة والإسعاف - التموين - الكهرباء - والغاز) لتحديد المدارس ومراكز الشباب التي تصلح كأماكن إيواء عاجلة وتجهيز نادي السلام ،وأيضا فندق بالقناطر الخيرية والهلال الأحمر للمتضررين من السيول، بالإضافة إلى المنشآت ومخيمات الإيواء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي على أن تزود بمختلف المواد الغذائية والتموينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التموين.

وحث المحافظ على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة التموين بضرورة توافر السلع التموينية داخل كافة المراكز بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة مراجعة مخازن السلع التموينية بدقة.

كما اطمأن المحافظ على استعدادات مديرية الصحة لاستقبال موسم الشتاء، مؤكداً أننا جميعا نعمل في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة ولدينا الخطط المحكمة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن، وكذلك تحديد مراكز الإيواء الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي وطاقتها الاستيعابية، مؤكداً على التواصل الدائم لمتابعة التغيرات المناخية أولاً بأول وإبلاغ غرف العمليات الفرعية والمراكز والمدن والأحياء بتقارير يومية لمجابهة أي أحداث طارئة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأخد الحيطة والحذر، وتواجد وتوافر كافة المعدات وعربات الشفط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات الإنقاذ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع تحديد وسائل الاتصال مع المسؤولين للتواصل السريع معهم لحل أي مشاكل فورا.