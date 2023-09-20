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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يتوجه إلى برج العرب استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري

من تدريب فيوتشر
من تدريب فيوتشر
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توجه الفريق الأول لنادي فيوتشر، اليوم الأربعاء، للانتظام في معسكر معلق ببرج بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فاركو غدا الخميس.

وخاض فريق فيوتشر تدريبا قويا اليوم بمشاركة كل اللاعبين، قبل التوجه نحو برج العرب.

ويحل مودرن فيوتشر، ضيفاً على فاركو، غداً الخميس ، في تمام الساعة الرابعة عصراً، على ملعب ستاد برج العرب، في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز

ويقود فيوتشر حاليا البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، والذي سبق أن عمل كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

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فيوتشر فاركو الدوري المصري الممتاز أيمن مصطفى
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