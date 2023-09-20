محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا بشأن حصر أراضي الدولة المستردة لتقنينها

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي جرى استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

وتناول الإجتماع التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التي جرى إستردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الإراضي الاستغلال الأمثل لإحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها ، مع ضرورة الإهتمام بملف التقنين من حيث إستكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم إستكمال إجراءاتها.

وخلال الإجتماع شددَّ محافظ القليوبية على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للإستفادة المُثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠م وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.