ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا بشأن حصر أراضي الدولة المستردة لتقنينها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي جرى استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

وتناول الإجتماع التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التي جرى إستردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الإراضي الاستغلال الأمثل لإحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها ، مع ضرورة الإهتمام بملف التقنين من حيث إستكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم إستكمال إجراءاتها.

وخلال الإجتماع شددَّ محافظ القليوبية على ضرورة متابعة آلية العمل  ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للإستفادة المُثلي منها  لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة  وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠م وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

ads
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مشروعات تنموية وخدمية محافظ القليوبية
ads