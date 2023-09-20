حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطي المواد المخدرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لتعاطيه المخدرات في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

واسندت جهات التحقيق، للمتهم مصطفى ج.، أنه في ٢٠٢٣/١/٢٥ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة.

وكشف أمر الإحالة، أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم، محرزاً سلاح أبيض اكثر بدون مسوغ قانوني وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ٢ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهما جوهر الميثامفيتامين المخدر أحرزهما يقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد مجري التحريات، أنه حال مرورة بدائرة قسم مدينة نصر، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المنهم محرزاً سلاح أبيض (كتر) وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ٢ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهما مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهته بهما أقر بإحرازهما بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

حملت القضية رقم ۲۰۲۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم 91 لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.